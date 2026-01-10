Maltepe'de Yüzme Faciası: 30 Yaşında Hayatını Kaybetti

Maltepe'de, yüzmek için denize giren 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Yalı Mahallesi Orhan Gazi Şehir Parkı önünde yüzen Murat Yayla (30) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Bu sırada çevredekilerden yardım isteyen kişiye vatandaşlarca can simidi atıldı.
Can simidine ulaşamayan Yayla, bir süre sonra denizde kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, denizden çıkarılan Yayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze daha sonra morga kaldırıldı.
