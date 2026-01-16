Manavgat'ta Kontrolsüz Kavşakta Kaza - Son Dakika
3-sayfa

Manavgat'ta Kontrolsüz Kavşakta Kaza

Manavgat\'ta Kontrolsüz Kavşakta Kaza
16.01.2026 09:57
Manavgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8008 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İpek Y.'nin kullandığı 07 AYB 299 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşağa geldiğinde Irmak G.'nin kullandığı 06 MRJ 61 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 07 AYB 299 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma K. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin olay yerine gelerek gerekli işlemleri yapmasının ardından kendisini iyi hissetmediğini belirten 06 MRJ 61 plakalı otomobil sürücüsü Irmak G. kendi imkanlarıyla tedavisini yaptırmak için hastaneye gitti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Manavgat, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Manavgat'ta Kontrolsüz Kavşakta Kaza - Son Dakika

