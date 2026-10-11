Manifest’in “TRALALA” şarkısı Spotify Global listesine 46. sıradan girdi

Manifest’in “TRALALA” şarkısı Spotify Global listesine 46. sıradan girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manifest’in ilk İngilizce şarkısı “TRALALA”, ilk gününde yaklaşık 1,9 milyon dinlenmeyle Spotify Global listesine 46. sıradan girdi. Dünya genelinde en çok dinlenen 50 şarkı arasına giren parça, aynı gün listeye yeni eklenen şarkılar arasında en yüksek sıraya yerleşti.
Manifest, 9 Ekim’de ilk İngilizce şarkısı “TRALALA”yı dinleyicilerle buluşturdu. Şarkı, aynı gün Spotify’da dünya genelinde yaklaşık 1,9 milyon dinlenmeye ulaşarak günlük Global listesine 46. sıradan giriş yaptı.
Bu sonuçla grup, yeni çalışmasıyla dünyanın en çok dinlenen 50 şarkısı arasında yer aldı.
GÜNÜN EN YÜKSEK YENİ GİRİŞİ OLDU
“TRALALA”, 9 Ekim tarihli Spotify Global listesine yeni giren şarkılar arasında en yüksek sıraya yerleşti. Aynı gün listeye giren Felipe e Rodrigo’nun “Pós – Ao Vivo” adlı parçası ise 58. sırada yer aldı.
KLİBİ LONDRA’DA ÇEKİLDİ
Manifest’in ilk İngilizce çalışmasının söz ve bestesinde INJI, Jonah Jurick ve Alex Graf’ın imzası bulunuyor. Londra’da çekilen klipte ise nazar boncuğu ve Türk çayı gibi Türkiye’ye özgü ayrıntılar kullanıldı.
Grup, 16 Ekim’de Londra’daki OVO Arena Wembley’de vereceği konserde “TRALALA”yı ilk kez canlı seslendirmeye hazırlanıyor.
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