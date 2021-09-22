Üye Girişi
Manisa Büyükşehir'den Kula'ya Değer Katacak Proje - Son Dakika

Manisa Büyükşehir'den Kula'ya Değer Katacak Proje

22.09.2021 17:58
Manisa Büyükşehir'den Kula'ya Değer Katacak Proje, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ile birlikte Kula ilçesine ziyarette bulunarak Kula Jeopark alanına büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak olan Jeopark Ziyaretçi Merkezi projesini yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ile birlikte Kula ilçesine ziyarette bulunarak yapılacak yatırımları yerinde inceledi. Öztozlu ve Açıkdil'e ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Müdürü Faik Şentürk eşlik etti.

İlk ziyaret Kula Belediye Başkanı'na

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kula ilçe ziyaretinde ilk olarak Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Kula Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yatırımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Jeopark Ziyaretçi Merkezi Projesi Yerinde İncelendi

Kula ilçe ziyaretinde, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a yapılan makam ziyareti sonrasında, Hüseyin Tosun, Ali Öztozlu, Azmi Açıkdil, Kurtuluş Kuruçay ve Uğur Topkaya daha sonra birlikte Kula Jeopark alanında yapılacak olan proje alanında incelemede bulundular. Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olan Kula Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı'na hizmet etmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula- Salihli Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nin yapılacağı yerde inceleme yapıldı. 1500 metrekare alanda ziyaretçi bekleme alanları, sosyal tesisler, toplantı ve eğitim alanları, otobüs ve araç park alanları yer alacak. Projeyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Kula-Salihli Jeoparkı Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini devam ettiriyor. Kula Belediyesi'nin 5'i 1 yerde diye çıkmış olduğumuz turizm odaklı hizmetlerinde 5'i 1 yerde projesinin doğa turizmi ayağında Jeopark bizim için önemli bir yer. Yer bilimleri açısından da Açıkhava dersliği halinde olan bir yer. Dolayısıyla buraya her sene üniversite öğrencileri, hocaları, bilim adamları yüzlerce akademisyen her sene ziyaret ediyor. Kula turizmi de jeoparkla birlikte her geçen değişiyor, yükseliyor, yükselmeye de devam edecek. Bu bağlamda 2020 yılı kalkınma ajansıyla birlikte mali destekler programında turizm altyapısı için mali destekler programı adı altında ajansa Jeopark belediyeler birliği olarak müracaat etmiştik. Projemizde 1 milyon 400 bin lira destek almaya hak kazandı. Bununla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin de gayretleriyle birlikte şu an ihalesine çıkıldı. Yaklaşık 3 buçuk milyonluk bir ihale. Projenin içinde Jeopark ziyaretçi merkezi var. Ziyaretçi merkezi tamamlandığında UNESCO Global Jeopark ağı noktasında Türkiye'nin ilk ve tek Jeopark ziyaretçi merkezi olma özelliğini kazanacak. Bunun içinde de jeoparka ziyarete gelenlerin sosyal ve kültürel manada oyalanabilecekleri, bilgi alabilecekleri derslikler, tanıtım odaları, çocuklar için oyun odaları, kafeler, otoparklar, kadınların ürünlerini veya hediyelik eşya satabilecekleri alanlar dışarıdan gelen ziyaretçilerimizi, bilim adamlarını, öğrencileri, hocaları ve gezi amacıyla gelen tüm ziyaretçilerimize hizmet verecek. Bu ziyaretçi merkezi oluştuğunda Kula'da turizme biraz daha katkı sağlayacak. Yerelde hareketliliği sağlayacak. Bunun yanında üretilen yerel ürünler satışa sunulacak. İstihdamı geliştirecek, göçü belki önleyecek. Burayı Türkiye'de biraz daha önemli bir merkez haline getirecek. Dünyada önemli bir merkez haline getirecek. Ziyaretçi merkezi de geçmişten günümüze olan bizim 4 bin civarlarında devraldığımız şimdilerde 10-11 binleri bulan ziyaretçi sayımızı inşallah milyonlara doğru taşıyacak. Bu projede emeği geçen kalkınma ajansından başlayarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e, Jeopark Belediyeler Birliği içinde yer alan Salihli Belediyemize ve belediye başkanımıza ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu projenin bittiği günlerde hep beraber açılış kurdelesini kesmek ve hizmete açmak bizlere nasip olur. Kulamıza ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ise projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Şu an Jeopark sınırları içinde bulunuyoruz. Kula Jeoparkı'nın iki önemli noktasından biri. Kula Divlit Yanardağı'nın bulunduğu volkan konisinin önündeyiz. Bir diğeri de Sandal volkan konisi. Bu bölgeye yapılacak olan ziyaretçi merkezinin yer teslimi için buradayız. Ziyaretçi merkezi Kula-Salihli Jeoparkı'na çok büyük bir değer katmasının yanında UNESCO nezdinde de önem kazanacaktır. Çünkü birçok jeoparkın bu tür ziyaretçi merkezleri var. Burada hem tanıtım hem ufak çaplı bir müze, seminer salonları, kafeteryası, hediyelik eşya mağazalarının olduğu bir projemiz olacak. Hem UNESCO hem Kula-Salihli Jeoparkı'na çok büyük değer katacaktır. Yakın zamanda başlanarak kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor" dedi.

Manisa Büyükşehir'den Kula'ya Değer Katacak Proje

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir'den Kula'ya Değer Katacak Proje - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selçuk Yöntem izinsiz çekilen 19:15 Selçuk Yöntem izinsiz çekilen "tost fotoğrafı" davasını kazandı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi 18:59 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler 18:57 Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
Trabzon alarm veriyor! Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı 18:44 Trabzon alarm veriyor! Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü 18:33 En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti 17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti 17:17 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Dehşete düşüren olay! Hayalini kurduğu üniversiteye gidemeden, yatağında ölü bulundu 17:03 Dehşete düşüren olay! Hayalini kurduğu üniversiteye gidemeden, yatağında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
Süper Lig tarihine geçen maçta Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Süper Lig tarihine geçen maçta Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.         
19:16
Çete davasında ceza yağmuru yaşandı! Sarallar ve Şirinler arasındaki davada 28 sanığa ceza verildi Çete davasında ceza yağmuru yaşandı! Sarallar ve Şirinler arasındaki davada 28 sanığa ceza verildi         
18:59
Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak         
18:57
James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek         
18:49
Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti         
18:35
İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak         
17:39
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi         
17:09
Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek         
17:00
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı         
16:11
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi         
14:38
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 19:27:44. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir'den Kula'ya Değer Katacak Proje - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement