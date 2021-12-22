Manisa Büyükşehir, Yeni Yıl Konserine Davet Ediyor - Son Dakika

Türk Halk Müziği Korosu Konseri, Halk Oyunları Gösterisi, Gençlik Korosu, Modern Dans Gösterisi, Türk Sanat Müziği Korosu, Latin Dans Gösterisi, Sirtaki Dans Gösterisi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Orkestrası konseriyle dolu dolu geçecek Yeni Yıl Konseri'nin 29 Aralık Çarşamba günü, saat 20.00'de Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, yeni yılı konserle karşılayacak dolu dolu bir etkinliğe hazırlanıyor. 29 Aralık Çarşamba günü, saat 20.00'da Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirilecek Yeni Yıl Konseri'nde; Türk Halk Müziği Korosu Konseri, Halk Oyunları Gösterisi, Gençlik Korosu, Modern Dans Gösterisi, Türk Sanat Müziği Korosu, Latin Dans Gösterisi, Sirtaki Dans Gösterisi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Orkestrası konseriyle Manisalılar, unutulmaz bir gün yaşayacak. Yeni Yıl Konseri'ne tüm Manisalıları davet eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Covid-19 salgını dolayısıyla zor günlerden geçtik. Bu olumsuzlukları bir nebze olsun unutturmak adına, dolu dolu içeriğiyle yeni yıl konseri hazırladık. Tüm Manisalıları 29 Aralık Çarşamba günü, saat 20.00'de, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştireceğimiz yeni yıl konserimize davet ediyoruz" dedi.