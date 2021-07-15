Manisa'da 15 Temmuz Şehitleri anısına 251 fidan dikildi - Son Dakika

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaş için 251 fidan dikildi.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaş için etkinlikler, Manisa Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören ile başladı.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa 1. Komanda Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ile kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Kur'an tilaveti okunmasının ardından törene katılan protokol tarafından şehit kabirleri ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Anma etkinlikleri Manisa Şehzadeler Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde 251 şehit adına fidan dikimi ile devam etti. 25'i Şehzadeler ilçesinde olmak üzere il genelinde her okul bahçesine birer adet ağaç fidan dikimi gerçekleştirildi.

Anma etkinlikleri, öğleden sonra Hatuniye Cami'nde şehitlerimiz için mevlit okunması, Kültür Merkezi Lale Fuayesinde Fotoğraf Sergisi, Lale Salonda 'Türkiye Geçilmez' konulu panel ile devam edecek. - MANİSA