Manisa'da Fırtına ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

08.01.2026 15:18
Manisa'da fırtına ve yağmur, yolları su bastı, ağaçlar devrildi, çeşitli hasar ve yaralanmalar yaşandı.

Manisa kent merkezi ile Salihli ve Turgutlu ilçelerinde etkili olan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğlene doğru zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle kent merkezinde bazı yolları su bastı, sürücülerden bazıları araçlarıyla kaldırımdan ilerlemek zorunda kaldı.

Bazı yollar araç trafiğine kapatılırken, farklı bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekipleri ise kent genelinde su tahliye çalışmalarını sürdürdü.

Salihli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu, 1 kişi yaralandı. Yerinden sökülen çatılardan kopan parçalar, park halindeki araçlarda hasara yol açtı.

Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı'nın kale arkası duvarlarının da rüzgarın etkisiyle yıkıldığı belirtildi.

Mithatpaşa Mahallesi Turan Caddesi'nde yürüyen bir kişi, binadan düşen mermer parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Turgutlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar ve yıldırım nedeniyle ağaçlar devrildi, bir evde hasar oluştu. Sami Nuri Sevil Ortaokulu bahçesindeki bir ağacın park halindeki aracın üzerine devrildiği öğrenildi.

İstasyonaltı Mahallesi Nilüfer Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Yıldırım sonucu evdeki elektronik eşyalar ile elektrik tesisatının zarar gördüğü belirlendi.

Olayı anlatan Zehra Elvan, televizyon ve prizlerden alev çıktığını gördüğünü, duruma hemen müdahale ederek yangını söndürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

