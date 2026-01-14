Manisa\'da Kaçak Sigara Operasyonu

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 79 bin 240 paket kaçak sigaranın yanı sıra 27 bin 170 ısıtılmış sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün ve emtia kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından S.Ö.'nün (25) kullandığı TIR, durduruldu. Yapılan aramalarda 79 bin 240 paket kaçak sigara, 27 bin 170 ısıtılmış sigara (Terea), 4 bin 100 elektronik sigara, 443 pipo tütünü ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli S.Ö. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan S.Ö., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.