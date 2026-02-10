Manisa'da Sel Zararını Üreticiler Anlattı

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da etkili olan yağış sonrasında selden kaynaklı tarım arazileri ve besi çiftlikleri zarar gören üreticileri ziyaret etti. Yaşadıkları mağduriyeti Başevirgen'e anlatan üreticiler, Manisa'nın afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Manisa genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularının hayatı olumsuz etkilediği Turgutlu ilçesini ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, tarım arazileri ve besi çiftlikleri sular altında kalan üreticilerin sorunlarını dinledi. Başevirgen'e sorunlarını anlatan üreticiler, aralıksız devam eden yağış sonrasında tarım arazilerinin su ile kaplandığını, besi çiftliklerinde hayvanların zarar gördüğünü ve bölgede yaşayan bazı vatandaşların evlerinde ise selden kaynaklı maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

"Manisa afet bölgesi ilan edilsin"

Hayvan yemlerinin de sular altında kalmasıyla zarar görmeyen hayvanlarında bu kez de aç kalma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken üreticiler, sel sularından kapanan yollar nedeniyle hayvanlar için yem almaya gidemediklerini anlatarak Manisa'nın afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

Şiddetli yağmurun devam etmesi durumunda malını çıkaracak hiçbir yolunun olmadığını söyleyen bir üretici, "Bir yolum vardı oradan da şu an hiçbir nakliye arabası geçmez. Yemim bitiyor, içeriye şu an yem koyacak durumum yok. Nakliyeciden istesem 'Yemi nereden getireceğim' diyecek. Komşudan isteyeceğim, suyun içinden sırtımda taşıyarak bir şekilde geçireceğim. Ödenecek borçlarım var, ticaretim durdu, mal satamıyorum. Bir yandan alacaklılar arıyor. Malımızı mı kurtaracağız, canımızı mı kurtaracağız, ödemeleri mi yapacağız? Biz hayvancılar olarak sular altındayız ama şu an bize uzanan bir tane el yok. Hep büyüklere destek var. Küçük üreticileri destekleyeceksin ki bu ülke kalkınacak" ifadelerini kullandı.

Bir diğer üretici ise selden kaynaklı zarar gören silajın maliyetinin 150-200 bin lirayı bulduğunu belirterek, "Evimizde halı, koltuk, televizyon ne varsa her şey gitti. 3 tane kuzu öldü. Hayvanlarımızdan ayağı kırılanlar var. Sadece saman verebiliyoruz yetmiyor, besi yemi veriyorduk o selde gitti" dedi.