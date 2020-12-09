Manisa Futbol Kulübü - Uşakspor: 1-1

STAT: Mümin Özkasap

Manisa'ya birçok eksikle gelen Uşakspor'da sakatlıkları bulunduğu açıklanan Ersin, Türker, Berat, daha önce uzun süreli sakatlık geçiren Abdullah ve Noyan ile cezalı Ali, izinli olan Uğur forma giymedi. Ligde bu skorla 14 maçı 12 galibiyet, 2 beraberlikle geçip namağlup unvanını koruyan Manisa FK, 38 puanla liderliğini sürdürdü. Uşakspor ise yenilmezlik serisini 7 maça çıkarıp 25 puanla 1 maçı fazla rakibinin 13 puan gerisinde ikinci sıraya tırmandı.

- Manisa