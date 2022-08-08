Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 440 gram esrar ve 90 kök Hint keneviriyle yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 5 parça halinde 440 gram esrar, boyları 15 santimetre ile 1,5 metre arasında değişen 90 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmekte kullanılan kapalı ortam düzeneği ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve satmak' suçundan tutuklandı.