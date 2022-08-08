Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

08.08.2022 17:57
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 440 gram esrar ve 90 kök Hint keneviriyle yakalanan şüpheli, tutuklandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 440 gram esrar ve 90 kök Hint keneviriyle yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 5 parça halinde 440 gram esrar, boyları 15 santimetre ile 1,5 metre arasında değişen 90 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmekte kullanılan kapalı ortam düzeneği ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve satmak' suçundan tutuklandı.


YORUMLAR
500
Akhisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı Akhisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı Motosiklet hırsızı 4 kişi yakalandı Motosiklet hırsızı 4 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 17:57:38. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement