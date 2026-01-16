Mardin\'de Kayıp Çocuklar için Arama Başlatıldı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan Davut Esen (9) ile Abdullah Erat (7) için yüzeyi buz tutan gölette arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinden çıktıktan sonra bir süre haber alınamayan Davut Esen ile Abdullah Erat için ailelerinin arama çalışmaları sonuçsuz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu. Bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan aramada, mahalledeki göledin buz tutan yüzeyinin kırık, yakınında da ayak izlerinin olduğu tespit edildi. Çocukların düşme ihtimaline karşın, suda arama çalışması başlatıldı. Bölgeye ayrıca Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi yönlendirildi.

Kayıp çocukları arama çalışmaları sürüyor.