Son Dakika Haberleri: Mardin'de sivil şehitler son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Mardin'de sivil şehitler son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'de sivil şehitler son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye'den atılan havan topunun Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'ne düşmesi sonucu hayatını kaybeden Halil Türkoğlu ve yeğeni Bedran Türkoğlu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mardin'de sivil şehitler son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye'den atılan havan topunun Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'ne düşmesi sonucu hayatını kaybeden Halil Türkoğlu ve yeğeni Bedran Türkoğlu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca ve Otluk köyüne, Suriye tarafından 8 adet havan topu ve roket atıldı. YPG'li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden 45 yaşındaki Halil Türkoğlu ve 18 yaşındaki Bedran Türkoğlu, gözyaşları içinde Taşlıca Mahallesi'nde toprağa verildi. Bedran Türkoğlu'nun annesi Kürtçe ve Arapça ağıtlar yakarak oğlunu asker edemeden son yolculuğuna uğurladığını söyledi.

Köy Muhtarı Emin Karadeniz, 2 şehitlerinin ve 15 yaralılarının olduğunu söyledi. Karadeniz, "Halil can yoldaşı arkadaşlarımızdı. Hepimiz çok üzgünüz. Anne Fatma Türkoğlu'nun bir oğlu da hastanede. Devletimizden destek bekliyoruz. Devletimizin yanında ve arkasındayız" dedi.

(İHA)

Kızıltepe, Mardin, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
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