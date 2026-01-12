Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 207,25 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Paylaşımda, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir." ifadesine yer verildi