Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

MARDİN - Mardin merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda polislik mesleğinden ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde 'Örgüte bağlı' şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 şüpheliye yönelik 22 Ekim saat 06.40'da Mardin merkezli eş zamanlı operasyonda, M.A. Konya, G.Y.T. Antalya, A.E. Hatay, H.Ö. Elazığ, B.Y. Bursa, Ö.C. ve F.K. ise Mardin'de yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.