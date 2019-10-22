Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

2 dakika önce

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltıMARDİN - Mardin merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda polislik mesleğinden ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

MARDİN - Mardin merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda polislik mesleğinden ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde 'Örgüte bağlı' şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 şüpheliye yönelik 22 Ekim saat 06.40'da Mardin merkezli eş zamanlı operasyonda, M.A. Konya, G.Y.T. Antalya, A.E. Hatay, H.Ö. Elazığ, B.Y. Bursa, Ö.C. ve F.K. ise Mardin'de yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:32 Kaynak: İHA
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