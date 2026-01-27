Mardinli Uçurtma Ustası Katar'da - Son Dakika
Mardinli Uçurtma Ustası Katar'da

Mardinli Uçurtma Ustası Katar\'da
27.01.2026 13:23
Zahit Mungan, Mardin'in kültürünü yansıtan uçurtmalarıyla Katar'daki festivalde ilgi gördü.

Mardin'de uçurtma ustası Zahit Mungan, Katar'da düzenlenen uçurtma festivaline katıldı.

Çocuk yaşta başladığı uçurtma tutkusunu sanata dönüştüren 34 yaşındaki Mungan, 38 ülkede katıldığı festivallerle Mardin'in zengin kültürünü dünyaya tanıtıyor.

Mungan, 14-24 Ocak'ta Katar'da düzenlenen 4. Katar Uluslararası Uçurtma Festivalinde hazırladığı uçurtmalarını uçurdu.

Festival dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Mungan, Mardin'de hazırladığı uçurtmalarını festivaldeki uçurtmalardan çok farklı ve ilgi çekici olduğunu söyledi.

Uçurtmalarda Mardin'in kültürünü yansıttığını belirten Mungan, şunları kaydetti:

"Hazırladığım Şahmeran ve Tavuzkuşu uçurtmaları Katar'da büyük ilgi gördü. Katar'da turizmin canlanması için birçok festival yapılıyor. Bunlardan biri de uçurtma festivali. Katar'da katıldığım uçurtma festivalinde büyük ilgi topladım. 10 gün boyunca uçurtma uçurduk. Katar rüzgar alan ve uçurtma için çok elverişli bir bölgedir. O yüzden uçurtmasız bir gün geçmedi."

Kaynak: AA

Festival, Kültür, Güncel, Mardin, Katar, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardinli Uçurtma Ustası Katar'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mardinli Uçurtma Ustası Katar'da - Son Dakika
