Marius Sumudica: "Çok çılgınca bir maç oldu" - Son Dakika

Marius Sumudica: "Çok çılgınca bir maç oldu"

- Marius Sumudica: "Çok çılgınca bir maç oldu" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, berabere biten Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Geriden gelip kazandık ve çok çılgınca bir maç oldu" dedi.

- Marius Sumudica: "Çok çılgınca bir maç oldu"

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GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, berabere biten Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Geriden gelip kazandık ve çok çılgınca bir maç oldu" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 galip bitirdikleri Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligin dibinden kurtulmak isteyen bir takıma karşı çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen ve muhteşem bir geri dönüş yaptıklarını söyleyen Marius Sumudica, "Çok çılgınca bir maç oldu. Çünkü rakibin üzerinde çok fazla baskı vardı. Küme düşme mücadelesi veren bir rakibimiz vardı. Maça iyi başladık, iyi şanslar yakaladık ama geriye düştük. Sonrasında müthiş bir geri dönüş yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ekibimi tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu bizim için. Pandemi sürecinden sonra maç kaybetmedik. Bizimle beraber maç kaybetmeyen Trabzonspor ve bir takım daha var. Çok güzel bir futbol oynadık. Üç gol attık ve Türkiye'ye güzel bir maç izlettik. Aşağıdaki takımlar bizim Konyaspor'a kolay maç vereceğimizi düşündü ama biz öyle yapmadık. Kendi futbolumuzu oynadık. Şu an 41 puana ulaştık ve ligde kaldık. Önümüzde 3 maçımız kaldı. Bu 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Çünkü çok karakterli, yürekten oynayan oyuncularımız var. Valimiz, belediye başkanımız, şehrin önde gelenleri ve taraftarlarımız bu takımı seneye de Süper Lig'de izleyecek. O yüzden mutluyum. Onlar bize çok destek verdi. Beni buraya getiren eski başkanımız Adil Sani Konukoğlu'na ve şimdiki başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür ediyorum. Bize çok destek verdiler, yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 01:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marius Sumudica: 'Çok çılgınca bir maç oldu' - Son Dakika Spor
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