Marmara bölgesi ve İstanbul için sağanak uyarısı: Yarın geliyor, öbür gün gidiyor - Son Dakika
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Marmara bölgesi ve İstanbul için sağanak uyarısı: Yarın geliyor, öbür gün gidiyor

17.05.2022 13:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara Bölgesi'nde çarşamba günü öğlen saatleri itibarıyla sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Kuvvetli yağışın, 19 Mayıs perşembe gününün sabah saatlerine kadar süreceği açıklandı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın beklendiği ifade edildi.

YARIN ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

PERŞEMBE GÜNÜ BÖLGEYİ TERK EDECEK

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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