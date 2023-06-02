Marmaray'ın tutunma aparatlarındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan görsellerini söktü! TCDD, kadınla ilgili harekete geçti - Son Dakika
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Marmaray'ın tutunma aparatlarındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan görsellerini söktü! TCDD, kadınla ilgili harekete geçti

02.06.2023 00:22

Marmaray'da bir kadının tutunma aparatlarındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan görsellerini sökmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası TCDD'den yapılan açıklamada, "Vandallık yapan ve kamu malına zarar veren bu şahısla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağımızı saygıyla duyururuz." denildi.

Marmaray'da bir kadın, tutunma aparatlarında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarını söktü. Vatandaşların tepkilerine kulak tıkayan kadın, eylemini dakikalarca sürdürdü. O anlar vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

TCDD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası TCDD'den açıklama geldi. TCDD, söz konusu kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Marmaray'ın Twitter adresinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın görselinin de bulunduğu duyuruları topladığı tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle hayata geçirilen ve tüm dünyada yüzyılın en önemli projeleri arasında yer alan Marmaray'da seyahat ederken tahammülsüzlük göstererek vandallık yapan ve kamu malına zarar veren bu şahısla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağımızı saygıyla duyururuz."

TCDD'den Marmaray'da tutamaçları kırarak duyuruları toplayan kişi hakkında açıklama
Kaynak: AA
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