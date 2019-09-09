Marmaris'te DMD hastalığına dikkat çekildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dünya DMD hastalığına farkındalık çekmek için etkinlik düzenlendi.



Marmaris'te Dünya DMD farkındalık günü etkinliği 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, Marmaris Belediyesi katkılarıyla gerçekleşti. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği buluşmaya, DMD hastası Ayaz Can Uyar, arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda bir araya gelen aileler, kas hastalıkları arasında en sık görülen DMD hastalığa dikkat çekmek için balon uçurup, çeşitli etkinlikler düzenlediler.



Dans gruplarının sahne aldığı, palyaçoların renk kattığı etkinlikte DMD hastalığına karşı farkındalık oluşturuldu.



Marmaris Belediyesi Başkan Vekili İhsan Öztürk'e de Başkan Mehmet Oktay adına katkılarından dolayı plaket verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MUĞLA