Son Dakika Haberleri: Marmaris'te DMD hastalığına dikkat çekildi
Son Dakika Güncel Haber

Marmaris'te DMD hastalığına dikkat çekildi

4 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dünya DMD hastalığına farkındalık çekmek için etkinlik düzenlendi.

Marmaris'te DMD hastalığına dikkat çekildi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dünya DMD hastalığına farkındalık çekmek için etkinlik düzenlendi.


Marmaris'te Dünya DMD farkındalık günü etkinliği 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, Marmaris Belediyesi katkılarıyla gerçekleşti. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği buluşmaya, DMD hastası Ayaz Can Uyar, arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda bir araya gelen aileler, kas hastalıkları arasında en sık görülen DMD hastalığa dikkat çekmek için balon uçurup, çeşitli etkinlikler düzenlediler.


Dans gruplarının sahne aldığı, palyaçoların renk kattığı etkinlikte DMD hastalığına karşı farkındalık oluşturuldu.


Marmaris Belediyesi Başkan Vekili İhsan Öztürk'e de Başkan Mehmet Oktay adına katkılarından dolayı plaket verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar
Türk Hava Yolları'ndan yolcularına sahte bilet uyarısı Hizbullah: İsrail'e ait bir drone'u düşürdük Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müsaade etmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 09:22:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te DMD hastalığına dikkat çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]