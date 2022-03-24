Marmaris'teki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

Türkiye, Fransa ve İtalya'dan ortak karar! 3 ülke işbirliği için yeniden bir araya geliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kent genelinde düzenlenen eş zamanlı çalışma kapsamında Bozburun Mahallesi Balıkçı Barınağı ve Bozburun Körfezi'nde dalgıçlar dip temizliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozburun Su Ürünleri Kooperatifi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yer aldı.

Denizden araba lastikleri, teneke kutular, cam ve plastik şişeler, halı, kasa, güneş gözlükleri, teknelerden düşen metal parçalar çıkarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, gazetecilere, Birleşmiş Milletler Genel

Kurulunca 2022'nin "Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı" ilan edildiğini söyledi.

Bu kapsamda ilde bulunan bütün balıkçı barınaklarıyla eş zamanlı Bozburun balıkçı barınağında deniz dibi temizliği yapıldığını belirten Kaya, "Etkinliğimiz 10 kişilik Sahil Güvenlik dalış ekibi tarafından desteklenmiştir. Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bozburun Su Ürünleri Kooperatifi Müdürlüğümüze etkinliğimiz boyunca her türlü desteği sağlamıştır. Bakanlık olarak denizlerimizin öneminin farkındayız ve bu tür çalışmalara devam edilecektir." ifadelerini kullandı.