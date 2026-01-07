Mars\'ta Su Varlığı 750 Milyon Yıl Daha Uzun

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ilk Mars gezgini Zhurong'un tespit verilerini inceleyen Çinli jeologlar, Mars'ta yaklaşık 3 milyar yıl önce kurak döneme girildiği şeklindeki yaygın kanının aksine, Mars yüzeyinde yaklaşık 750 milyon yıl önce hala önemli düzeyde suyla ilişkili faaliyetler bulunduğunu ortaya koydu.

Keşif, daha önce düşünülenden birkaç yüz milyon yıl daha uzun bir süre Mars'ta suyun var olduğu anlamına geliyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü'nden bir araştırma ekibinin yürüttüğü ve National Science Review dergisinde yayımlanan araştırma, Mars'ın iklimsel gelişimi, jeolojik süreçleri ve potansiyel yaşanabilirliğinin daha iyi anlaşılması açısından fayda sağlayacak yeni kanıtlar sunuyor.

Mayıs 2021'de Mars'ın güneyindeki Utopia Planitia'ya başarıyla inen Zhurong, Mayıs 2022'ye dek gezegen üzerinde gerçekleştirdiği 1.921 metrelik seyahati boyunca bol miktarda bilimsel veri topladı.

Önceleri Mars'ın yaklaşık 3 milyar yıl önce gezegen çapında bir kuraklık aşamasına girdiği yönünde geniş bir kabul bulunuyordu. Ancak Zhurong'dan gelen veriler, iniş sahasının, yer altında yaklaşık 4 metre kalınlığında tek tip bir tortul katmanla yaygın şekilde kaplı olduğunu ve bu katmanın altında kraterlerin gömülü olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmanın birinci yazarı ve yazışmadan sorumlu yazarı olan Liu Yike, "Tortunun tek tip kalınlığı ve sürekliliği, volkanik patlama ya da rüzgarın yol açtığı süreç olasılığını ortadan kaldırıyor. Bunun tek makul açıklaması, bu bölgenin söz konusu dönemde sığ bir deniz ya da büyük bir göl gibi sulu tortu ortamında olduğudur" dedi.