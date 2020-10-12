Son dakika haberleri... Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı
12.10.2020 17:07
Son dakika gündem haberi... ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak hızla kaçtı.
ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak hızla kaçtı. Mobese kameralarından tespit edilen A.Y. adlı kişiye 352 TL para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 7 Ekim'de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Drone destekli denetim sırasında Hürriyet Meydanı'nda maske takmayan bir kişi karşısında polisi görünce koşarak hızla kaçtı. Polis ekiplerince Mobese kameralarından tespit edilen kişinin A.Y. olduğu belirlendi. Polis ekipleri kişiye 352 TL para cezası kesti.
Son Dakika ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin