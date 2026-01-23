Mattia Minguzzi Ölüm Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
Mattia Minguzzi Ölüm Yıldönümünde Anıldı

23.01.2026 17:03
14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıda hayatını kaybedişinin birinci yılında anıldı.

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, ölümünün birinci yılında hayatını kaybettiği Salı Pazarı'nda anıldı. Minguzzi'nin anısına pazara güvercin ve kaykay heykeli dikildi.

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2024'te kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Minguzzi, ölümünün birinci yılında saldırıya uğradığı noktada düzenlenen törenle anıldı. Anma programına ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin yanı sıra çeşitli siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından ve Trabzonsporlu taraftar derneklerinden temsilciler katıldı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin hatırasını yaşatmak amacıyla saldırının gerçekleştiği noktaya bir heykel de yerleştirildi.

Öte yandan cinayetle ilgili yargılanan 18 yaşından küçük sanıklardan ikisi, kasten öldürme suçundan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırılmış; suça yardımdan yargılanan iki sanık ise beraat etmişti. Cezaların onanmasının ardından pek çok vatandaş, anıt heykelin önünde sloganlarla karara tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

