Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Mayıs ayının toplumsal yaşamda öne çıkan konuları belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, ay boyunca en çok konuşulan konu "normalleşme süreci" olurken, 1 Mayıs ve 19 Mayıs kutlamaları da ay boyunca gündemde kaldı.

Medya Takip Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Mayıs ayında en çok koronavirüs önlemleri kapsamında gelişen normalleşme sürecine odaklandı. Pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleştirilen 1 Mayıs ve 19 Mayıs kutlamaları da ay boyunca konuşulan konuların başında geldi.Kademeli olarak gerçekleştirilmeye başlanan normalleşme sürecinden Mayıs ayı boyunca medyada toplam 202 bin 690 haberde bahsedildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl evlerinde kutladı. Ülkenin dört bir yanında balkon ve camlarında alkışlarla kutlanan 1 Mayıs, ay boyunca 20 bin 243 habere de konu oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da pandemi gölgesinde kutlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği 19 Mayıs'ta kutlamalar, evlerde ve dijital ortam üzerinden sağlandı. Salgın önlemleri ile birlikte evlerde gerçekleşen 19 Mayıs kutlamaları, MTM'nin aynı raporuna göre ay boyunca 89 bin 428 haberde konuşuldu.

İKİ YENİ PANDEMİ HASTANESİ DAHA HİZMETE GİRDİ

Aylardır gündemde yer edinen pandemi hastanelerinden ikisi hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan hastanelere ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Murat Dilmener ile Prof. Dr. Feriha Öz'ün isimleri verildi. Açılışlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği pandemi hastanelerinden ay boyunca medyada 7 bin 787 haberde bahsedildi.

- İstanbul