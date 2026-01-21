Mazota Zam, Tarıma Etkisi Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mazota Zam, Tarıma Etkisi Büyüyor

21.01.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, mazottaki 1 lira artışın tarım ve gıda fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mazota 1 lira zam geldiğini belirterek, "Çiftçi tarlasına traktörünü soktuğunda yılbaşından bu yana litrede 3,5 lira daha fazla gideri oldu. Bu durumda tarladan sofraya gelen zamlar her yere yansıyacak. İktidar, zam yapmasını biliyor, vergi almasını biliyor ama sokaktaki insanın ürüne nasıl erişeceğini öngören bir çalışma yapmıyor" ifadesini kullandı.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında mazota gelen son zam ve art arda yapılan fiyat artışlarının tarım, taşımacılık ve gıda başta olmak üzere tüm alanlara etkilerini değerlendirdi.

Mazota bugün 1 liralık zam yapıldığını belirten Gürer, "1 liralık zam ile yılbaşından bu yana mazota gelen zam litrede 3,5 lirayı bulmuş durumda. Bu zam demek, tarımdan taşımacılığa, sanayiden gıdaya tüm ürünleri doğrudan etkiliyor" dedi.

Mazot artışının doğrudan üretim maliyetlerine yansıdığını ifade eden Gürer, "Çiftçi tarlasına traktörünü soktuğunda yılbaşından bu yana litrede 3,5 lira daha fazla gideri oldu. Nakliyeci kontağı açtığında onda da benzer durum oluştu. Bu durumda tarladan sofraya gelen zamlar her yere yansıyacak" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı sistemiyle her şey ucuzlayacak derken zam üstüne zam geliyor"

Gürer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başladığı tarihten bu yana akaryakıttaki artış oranlarına da değinerek, "Mazotta yüzde 790'lık, benzinde de yüzde 683'lük Cumhurbaşkanlığı sistemi başladığından bu yana fiyat artışı gerçekleşmiş bulunuyor. Hani Cumhurbaşkanlığı sistemiyle her şey ucuzlayacak, yurttaşın geliri artacak, sorunlar daralacak derken zam üstüne zam geliyor. Benzin 7,5 kat artmış. Motorin 9 kat artmış" dedi.

Artan mazot fiyatlarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını vurgulayan Gürer, "Artık tarlaya traktörünü süren çiftçi, mazottan başlayarak gübre, tohum, ilaç, su gideri, elektrik gideri, işçilik, tarla kirası derken nasıl üretim yapacağını düşünür hale gelmiş bulunuyor" diye konuştu.

"Gelen zamlarla daha destek çiftçiye verilmeden elinden alındı"

Mazot ve gübre desteklerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gürer, "2025 yılında mazot için 20 milyar destek ayrılmıştı. Ülkemizde 3,5–4 milyar litre mazot kullanılıyordu. 70 milyar civarında ÖTV ve KDV alınıyordu. Çiftçi de diyordu ki, 'Bize mazot desteği vermeyin. Onun yerine ÖTV'yi ve KDV'yi kaldırın'. Siyasi iktidar öyle yapmadı" dedi.

Desteklerin katsayı düzenlemesiyle verildiğini belirten Gürer, "Katsayıda 2025 yılında 244 çarpanı, 2026'da 310'a çıkardı. Ama bu gelen zamlarla yine daha destek çiftçiye verilmeden elinden alındı" ifadelerini kullandı.

Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine dikkati çeken Gürer, "Normalde Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 772 milyar liranın çiftçiye yüzde 1 destek olarak verilmesi gerekiyordu. Ayrılan bütçe 168 milyar lira. Ama bu gene zam artışları da dikkate alındığında çiftçi daha bu konuda desteğe erişmeden, cebine o para girmeden geri alınıyor" dedi.

Mazota gelen zamların iğneden ipliğe her alanda fiyat artışına yol açacağını vurgulayan Gürer, "Bu süreci yönetmesi gereken siyasi iktidar zam yapmasını biliyor, vergi almasını biliyor ama sokaktaki insanın ürüne nasıl erişeceğini öngören bir çalışma yapmıyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Tarım, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mazota Zam, Tarıma Etkisi Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:30:06. #7.11#
SON DAKİKA: Mazota Zam, Tarıma Etkisi Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.