McCaul: Trump'ın Grönland Planı NATO'yu Tehdit Ediyor
McCaul: Trump'ın Grönland Planı NATO'yu Tehdit Ediyor

McCaul: Trump\'ın Grönland Planı NATO\'yu Tehdit Ediyor
19.01.2026 03:16
Cumhuriyetçi McCaul, Trump'ın Grönland'ı işgalinin NATO ile savaşa yol açabileceğini belirtti.

ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Michael McCaul, Başkan Donald Trump'ın Grönland'i işgal etme ihtimali için "NATO ile savaş" anlamına geleceğini söyledi.

Amerikan ABC News kanalındaki "This Week" programına katılan Teksaslı Cumhuriyetçi üye, Grönland konusunda dikkati çeken bir açıklama yaptı.

Michael McCaul, ABD'nin Grönland'i satın almasının mümkün olabileceğini, ancak askeri her türlü seçeneğin ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

McCaul, "Gerçek şu ki Başkan Trump bizi her türlü tehditten korumak için Grönland konusunda tam askeri erişim hakkına sahip. Dolayısıyla Grönland'i satın almak istiyorsa, bu başka bir konu. Ancak onun askeri bir işgale girişmesi, NATO'nun 5. maddesini tamamen tersine çevirecek ve esasen NATO ile bir savaşa yol açacaktır. Bu, NATO'nun bugünkü halini ortadan kaldıracaktır." dedi.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel McCaul: Trump'ın Grönland Planı NATO'yu Tehdit Ediyor - Son Dakika


