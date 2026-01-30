MEB’den 10 Bin Öğretmen Adayına Hazırlık Eğitimi Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MEB’den 10 Bin Öğretmen Adayına Hazırlık Eğitimi Duyurusu

30.01.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, 10 bin öğretmen adayı için hazırlık eğitimine yerleştirmeleri açıkladı. Detaylar duyuruldu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Milli Eğitim Akademisi'nde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 'personel.meb.gov.tr' adresinden duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılan başvurulara yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenerek 'personel.meb.gov.tr' adresinden ilan edildi.

YERLEŞTİRMELER PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILDI

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapıldı. Bazı branşlarda eğitimler tek bir merkezde gerçekleştirilecek. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alındı, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirildi. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Akademi hazırlık eğitimleri; Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB’den 10 Bin Öğretmen Adayına Hazırlık Eğitimi Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un göbeğinde yangın paniği Dumanların arasında mahsur kaldılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız

19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:00:02. #7.11#
SON DAKİKA: MEB’den 10 Bin Öğretmen Adayına Hazırlık Eğitimi Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.