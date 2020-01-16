"Medeniyetler Kapısı Mardin" sergisi açıldı

Ressam İsmet Yedikardeş'in "Medeniyetler Kapısı Mardin" isimli kişisel sergisi açıldı.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanların Zeytinburnu'nda huzur içinde yaşadığını ifade etti.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nin de bu birlikte yaşamın oluşmasında büyük katkısı olduğunu aktaran Arısoy, "Değerli sanatçımız İsmet Yedikardeş'le beraberliğimiz burayla sınırlı kalmayacak. Kazlıçeşme Sanat adıyla faaliyet gösteren daha büyük bir sergi alanımız var. İnşallah orada da sanatçımızın farklı bir sergisine ev sahipliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

İsmet Yedikardeş de "Medeniyetler Kapısı Mardin" sergisi için 17 yıl önce Mardin resimleri yapmaya başladığını dile getirdi.

İlk sergisini 2005'te TBMM'de açtığını belirten sanatçı, "Ondan sonra bu sergi Amerika'da, Almanya'da, Avusturya'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde açıldı. Her insanın kendi memleketine bir vefa borcu vardır. Bir insan şairse memleketinin şiirini yazmalı, ressamsa memleketinin resmini çizmeli, sanayiciyse memleketine sanayi kurmalı. O zaman bütün ülke eşit şekilde kalkınır." ifadelerini kullandı.

Yedikardeş, Mardin'in farklı köken ve dinlerden insanların dostluk içinde yaşadığı bir şehir olduğunu ve bütün dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

Mehmet Lütfi Şen ise serginin, Türk resim sanatının kendi kimliğinden çağdaş olarak neşet etmesine bir cevap niteliği taşıdığını belirtti.

Son gün 16 Şubat

İsmet Yedikardeş'in kendi coğrafyasını ve kültürünü temel alan bir sanatçı olduğuna işaret eden Şen, şunları kaydetti:

"Sanatçının diğer çalışmaları da Türk resim ve heykel sanatına cevap niteliği taşıyor. Hocanın yıllardır sürdürdüğü deri üzerine soyut çalışmaları ve seramik heykel çalışmalarından oluşan retrospektif sergiyi de inşallah ilerleyen zamanlarda açacağız."

Sanatçının Mardin'in kültürel, tarihi ve mimari özelliklerini kendine has bakışıyla yorumladığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sergide, tuval üzerine yağlı boya ve deri üzerine karışık teknik ile üretilen büyük boyutlarda 15 eser bulunuyor.

"Medeniyetler Kapısı Mardin" sergisi, 16 Şubat'a kadar gezilebilecek.