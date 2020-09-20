Medipol Başakşehir: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

26. dakikada Taylan'ın orta alandan savunmanın arkasına attığı pasta Feghouli, sağ kanattan topu ceza sahasındaki Falcao'ya gönderdi ancak araya Skrtel girdi ve meşin yuvarlağı taca gönderdi.

22. dakikada Luyindama'dan topu kapan Mahmut Tekdemir , bekletmeden pasını Demba Ba'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Marcao araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

14. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Falcao , topu ağlara gönderdi. 0-1

12. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Luyindama ile birlikte hava topuna yükselen Demba Ba 'nın eline çarptı. Pozisyonu izlemek için VAR'ın başına gelen hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir , sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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