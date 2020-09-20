Medipol Başakşehir: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Luyindama ile birlikte hava topuna yükselen Demba Ba'nın eline çarptı. Pozisyonu izlemek için VAR'ın başına gelen hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
14. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Falcao, topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Luyindama'dan topu kapan Mahmut Tekdemir, bekletmeden pasını Demba Ba'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Marcao araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
26. dakikada Taylan'ın orta alandan savunmanın arkasına attığı pasta Feghouli, sağ kanattan topu ceza sahasındaki Falcao'ya gönderdi ancak araya Skrtel girdi ve meşin yuvarlağı taca gönderdi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Ok xx, Kerem Ersoy xx
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Alexandru Epureanu xx, Martin Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx, İrfan Can Kahveci xx, Mahmut Tekdemir xx, Edin Visca xx, Danijel Aleksic xx, Berkay Özcan xx, Demba Ba xx
Yedekler: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Cemali Sertel, Mehmet Topal, Kerim Frei, Mete Demir, Alican Özfesli, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli, Boli Bolingoli Mbombo
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Fatih Öztürk xx, Omar Elabdellaoui xx, Christian Luyindama xx, Marcao xx, Marcelo Sarrachi xx, Taylan Antalyalı xxx, Younes Belhanda xx, Emre Kılınç xxx, Arda Turan xx, Sofiane Feghouli xx, Radamel Falcao xxx
Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Ryan Babel, Oghenekaro Etobo, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Falcao (dk. 14 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir) - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 19:51 - Kaynak: İHA
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