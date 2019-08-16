Medipol Başakşehir'e MHK'den bilgilendirme toplantısı
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Medipol Başakşehir'de 2019-2020 sezonu öncesinde teknik ekip ve oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından değişen oyun kuralları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:49 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir
'de 2019-2020 sezonu öncesinde teknik ekip ve oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Merkez Hakem Kurulu
(MHK) tarafından değişen oyun kuralları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız ve teknik heyetimiz, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi oyun kuralları değişiklikleri hakkında bilgilendirildi. VAR Koordinatörü ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek
ile Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin
, eğitim sonrasında oyuncularımızın merak edilen sorularını da yanıtladı." ifadeleri yer aldı.
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