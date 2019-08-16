Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'e MHK'den bilgilendirme toplantısı
Son Dakika Spor Haber

Medipol Başakşehir'e MHK'den bilgilendirme toplantısı

56 dakika önce

Medipol Başakşehir'de 2019-2020 sezonu öncesinde teknik ekip ve oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından değişen oyun kuralları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Medipol Başakşehir'e MHK'den bilgilendirme toplantısı, System.String[]
Medipol Başakşehir'de 2019-2020 sezonu öncesinde teknik ekip ve oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından değişen oyun kuralları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız ve teknik heyetimiz, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi oyun kuralları değişiklikleri hakkında bilgilendirildi. VAR Koordinatörü ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek ile Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin, eğitim sonrasında oyuncularımızın merak edilen sorularını da yanıtladı." ifadeleri yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'ye Batshuayi'den kötü haber! Hedef PSG'nin golcüsü
Fatih Terim, Yunus Akgün'ün transferine onay vermedi Sahaya giren Youtuber güvenlik görevlilerini işinden etti iddiası Fenomen Enes Batur, Ali Abdüsselam Yılmaz'ın sahaya atlamasına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 12:46:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'e MHK'den bilgilendirme toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]