UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Medipol Başakşehir- Manchester United maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Demba Ba
Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Matic, Van de Beek, Mata, Bruno Fernades, Martial, Rashford
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir-Manchester United maçı - Son Dakika Spor