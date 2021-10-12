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Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi - Son Dakika

Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi

12.10.2021 08:05
Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi

Aşı ile korunan kişi sayısının yani toplumsal bağışıklığın artmadığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez" sözlerini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından aşılama ve toplumsal bağışıklık sağlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 80 AŞIYLA KORUNAN HEDEFİNDEN GİDEREK UZAKLAŞIYORUZ"

Aşılama oranıyla ilgili bir grafik paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşı ile korunan kişi sayısı yani toplumsal bağışıklık artmıyor. Her gün giderek azalıyor. 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. Yüzde 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz.

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SAĞLAMA ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez."

Hacettepe Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Mehmet Ceyhan, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi - Son Dakika
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