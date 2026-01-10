Mehmetçik Hudut Hattında Görevde

MEHMETÇİK, zorlu hava ve arazi koşullarında hudut hattının emniyetine yönelik keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "5'inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu hava ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat esasıyla hudut hattı emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine devam ediliyor" denildi. Mehmetçiğin, kış şartlarına uyumlu kamuflajları ile karla kaplı dağlık arazide devriye görevi icra ederken çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.