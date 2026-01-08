Mekap, 2026'da Ürün Gamını Genişletiyor - Son Dakika
Ekonomi

Mekap, 2026'da Ürün Gamını Genişletiyor

Mekap, 2026\'da Ürün Gamını Genişletiyor
08.01.2026 16:25
Mekap, iş güvenliği ayakkabısı üretiminde 2026 hedefleri doğrultusunda ürün çeşitliliğini artıracak.

Türkiye'nin köklü iş güvenliği ayakkabısı üreticilerinden Mekap, 2026 yılına ürün gamını genişletme hedefiyle giriyor. 2024-2025 yıllarında yakaladığı güçlü büyüme ivmesini sürdürülebilir şekilde devam ettirmeyi amaçlayan şirket, yeni yılda hem mevcut ürün gruplarını çeşitlendirmeyi hem de farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler sunmayı planlıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gökhan Aslan 2026 yılı hedefleri ile ilgili yaptığı açıklamada "Mekap, özellikle iş güvenliği ayakkabıları ve poliüretan çizme segmentlerinde ürün çeşitliliğini artırarak, kullanıcı beklentilerine daha hızlı ve kapsamlı yanıt vermeyi amaçlıyor. Ar-Ge ve tasarım yatırımlarının merkezinde yer alan bu strateji doğrultusunda; fonksiyonellik, dayanıklılık ve konfor odaklı yeni modellerin 2026 yılı boyunca kademeli olarak pazara sunulması planlanıyor" dedi.

Şirketin 2026 yılı büyüme hedeflerinden de bahseden Aslan, "2024 yılında yurt içi satışlarda yaklaşık yüzde 38, ihracatta ise yüzde 30 büyüme kaydeden şirketimiz, 2026 yılında ürün gamındaki genişlemenin etkisiyle yurt içi satışlarda yüzde 35-40 bandında, ihracatta ise yüzde 30'un üzerinde seviyelerde bir büyüme hedefliyor" diye konuştu.

İstihdamı arttırarak büyümeyi sağlayacaklarını kaydeden Aslan, "2024 yılında çalışan sayısını yüzde 55 oranında artıran şirketimiz, 2026 yılında da ürün gamındaki genişlemeye paralel olarak istihdamını kontrollü şekilde büyütmeyi planlıyor. Üretim, Ar-Ge ve satış ekiplerinde yapılacak yeni istihdamlarla birlikte operasyonel verimliliğin artırılması ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Şirket yeni ürün yatırımlarını sürdürürken yeşil enerji uygulamalarını üretim süreçlerine entegre etmeye devam ediyor. Ar-Ge yatırımlarının odağında daha hafif, daha dayanıklı ve çevre dostu malzemelerle geliştirilen ürünler yer alıyor. Şirket, 2026 yılında ürün gamını genişletme stratejisini; satış, ihracat ve istihdam hedefleriyle bütüncül bir yaklaşımla ele alarak hem Türkiye'de hem de global pazarlarda büyümesini istikrarlı biçimde sürdürmeyi amaçlıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

18:15
SON DAKİKA: Mekap, 2026'da Ürün Gamını Genişletiyor - Son Dakika
