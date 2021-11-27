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Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve daldı: 19 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika

Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve daldı: 19 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

27.11.2021 10:12

Meksika'da içerisinde yolcuları olduğu sırada frenleri boşalan yolcu otobüsü, bir eve daldı. Şoför dahil 19 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Vefat edenlerin kimliğini tespit etmek adına başlatılan çalışmalar sürüyor.

ÇOĞUNLUĞU KADIN VE ÇOCUK

Joquicingo şehrinde bugün meydana gelen kaza sonrası olay yerine eyalet acil yardım ekipleri ve Kızılhaç ekipler ulaştı. Çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

HAVA AMBULANSI DEVREYE GİRDİ

Meksika eyaleti vali yardımcısı Ricardo de la Cruz Musalem açıklama yaparak kazada onlarca kişinin yaralandığını ifade ederken bazılarının durumlarının ciddi olduğunu ve en ağır durumda olanların hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ,

Yetkililer kazada otobüsün şoförü ile beraber 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Meksika eyaleti başsavcılığı kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini bildirdi. Kaza yapan otobüsün yolcularının Michoacn eyaletinden yola çıkarak hac ziyareti yapmak amacıyla Meksika eyaletindeki Chalma Kilisesine gittikleri belirtiliyor.

Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve daldı: 19 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Sonora, Vefat, Kaza, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve daldı: 19 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve daldı: 19 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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