Melike Şahin’den oğlu Robin’le ilk fotoğraflar! Lohusalara da selam gönderdi - Son Dakika
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Melike Şahin’den oğlu Robin’le ilk fotoğraflar! Lohusalara da selam gönderdi

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Melike Şahin’den oğlu Robin’le ilk fotoğraflar! Lohusalara da selam gönderdi
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İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Melike Şahin, oğlu Robin’le çekilen ilk fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. 9 Ekim’de bebeğini kucağına alan ünlü şarkıcı, “Oğlumuza kavuştuk” sözleriyle mutluluğunu dile getirirken, doğum sonrası süreçten geçen anneleri de unutmadı. Şahin’in lohusalara gönderdiği mesaj, paylaşımının öne çıkan detaylarından biri oldu.

Şarkıcı Melike Şahin, 9 Ekim’de dünyaya gelen oğlu Robin’le ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Şahin, kendisine iyi dileklerini iletenlere teşekkür ederken lohusalara da özel bir mesaj gönderdi.

“Nasır”, “Diva Yorgun” ve “Canın Beni Çekti” şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, annelik heyecanını takipçileriyle paylaştı. Eşi Sedat Arpalık ile ilk çocuklarını kucaklarına alan sanatçı, 9 Ekim 2026’da dünyaya gelen oğlu Robin’le çekilen ilk karelerini yayımlayarak mutluluğunu duyurdu. Şahin'in fotoğraflarda bebeğin yüzünü göstermediği dikkatlerden kaçmadı.  

Melike Şahin’den oğlu Robin’le ilk fotoğraflar! Lohusalara da selam gönderdi

“OĞLUMUZA KAVUŞTUK”

Paylaşımında duygularını dile getiren Şahin, “Oğlumuza kavuştuk. Dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Şahin’in bebeğiyle paylaştığı kareler kısa sürede ilgi görürken, takipçileri de anne-oğula tebrik ve iyi dilek mesajları gönderdi.

LOHUSALARI DA UNUTMADI

Melike Şahin, paylaşımında doğum sonrası dönemden geçen anneleri de unutmadı. Ünlü şarkıcı, “Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük” sözleriyle yeni annelere seslendi.

Şahin’in samimi mesajı, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar arasında yer aldı.

Melike Şahin’den oğlu Robin’le ilk fotoğraflar! Lohusalara da selam gönderdi

2023’TE EVLENMİŞLERDİ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melike Şahin, 2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenmişti. Hamile olduğunu daha önce açıklayan sanatçı, 9 Ekim’de anne olarak hayatında yeni bir döneme adım attı.

Melike ŞahinAuto OlaysızMagazinBebekSon Dakika

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SON DAKİKA: Melike Şahin’den oğlu Robin’le ilk fotoğraflar! Lohusalara da selam gönderdi - Son Dakika
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