Melikgazi Kayseri Basketbol Galip Geldi

Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Burak Erkan, Burak Durmuş, Oğuzhan Güzel
OGM Ormanspor: Duygu Özen 9, Kübra Erat 16, Gamze Takmaz 5, DeShields 19, Banu Şimşek 2, Damla Gezgin 3, Yaren Düzcü 5
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 19, Merve Uygül 7, Doğa Adıcan 7, Merve Arı 4, Collier 16, Feray Dalkılıç, İdil Türk 12
1. Periyot: 12-22
Devre: 29-32
3. Periyot: 45-50
Beş faulle oyundan çıkan: 24.03 Merve Uygül (Melikgazi Kayseri Basketbol)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 65-59 yendi.
Kayseri ekibi bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini elde etti, OGM Ormanspor ise 12. mağlubiyetini yaşadı.
