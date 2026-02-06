Meloni ve Vance, İtalya-ABD İlişkilerini Görüştü - Son Dakika
Meloni ve Vance, İtalya-ABD İlişkilerini Görüştü

06.02.2026 19:32
İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile Milano'da önemli konuları ele aldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Milano'da iki ülke ilişkilerinden İran ve Venezuela'daki gelişmeleri görüştü.

İtalya'nın ev sahipliğinde bu akşam yerel saatle 20.00'deki (TSİ 22.00) açılış seremonisiyle başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda ABD delegasyonuna başkanlık eden ABD Başkan Yardımcısı Vance, ev sahibi Başbakan Meloni ile bir araya geldi.

Milano Valiliği'nde yaklaşık 2,5 saat süren görüşmeye ilişkin Başbakanlıktan yazılı bir açıklama yapıldı.

Görüşmede iki ülke Dışişleri Bakanları Antonio Tajani ile Marco Rubio'nun da hazır bulunduğu belirtilen açıklamada, "Görüşme, tarihsel olarak köklü ve çok boyutlu bir ortaklığa, iki halk arasındaki derin bağlara ve başta enerji güvenliği ile kritik mineraller için güvenli ve güvenilir tedarik zincirlerinin oluşturulması olmak üzere küresel ölçekteki başlıca meydan okumalara ilişkin ortak bakış açılarına dayanan İtalya - ABD stratejik ilişkisinin sağlamlığını teyit etti." ifadesi yer aldı.

Meloni ve Vance'ın uluslararası gelişmeleri de değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Başbakan Meloni ile Başkan Yardımcısı Vance ayrıca, özellikle İran ve Venezuela'daki son gelişmelere atıfla, uluslararası politikanın başlıca dosyalarını da ayrıntılı biçimde ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, görüşmenin başında görüntü alınmasına izin verilirken iki lider de basına kısa birer açıklama yaptı.

Meloni, Vance ile en son Roma'da Papa 14.Leo'nun göreve başlama töreninde (18 Mayıs 2025) bir araya geldiğini hatırlatarak, "Bugün Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde tekrar buluşuyoruz. Bu iki etkinlik, Avrupa ve ABD'yi, Batı'yı birbirine bağlayan, işbirliğimizin, dostluğumuzun ve birlikte inşa etmek istediğimiz geleceğin temeli olan bir değerler sistemini göstermektedir." diye konuştu.

Vance da İtalya ve ABD'nin "mükemmel" ilişkilere sahip olduğunu kaydederek, "Olimpiyat oyunlarıyla olağanüstü bir iş çıkardınız. Olimpiyat dostluğu ruhuyla, rekabet kurallarına dayanır ve hatta sadece ortak değerler etrafında bir araya gelmek bile önemlidir." dedi.

Öte yandan, Meloni, bugün Vance dışında olimpiyat oyunlarının açılışı için Milano'ya gelen liderlerden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA

