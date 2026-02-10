Memur-Sen'den Tekirdağ Ziyaretleri

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Öksüz, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Öksüz, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek makamda bir süre görüştü.

Ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'i ziyaret eden Öksüz, Yüceer ile bir süre sohbet etti.

Öksüz, misafirperverlikleri için Vali Soytürk ve Başkan Yüceer'e teşekkür etti.

Ziyaretlerinde Öksüz'e, Memur-Sen İl Temsilcisi Ferruh Topuz ve Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay da eşlik etti.