Memur-Sen'den Ücret Reformu Talebi - Son Dakika
Memur-Sen'den Ücret Reformu Talebi

15.01.2026 14:55
Memur-Sen Malatya'da ücret reformu için eylem yaptı. Adalet ve huzur çağrısı yapıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Memur-Sen Malatya İl Temsilciliği, "kamuda ücret reformu" talebiyle Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, "Ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik ve kamuda huzursuzluk bitsin diye Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız" dedi.

Memur-Sen tarafından ülke genelinde eş zamanlı yapılan eylem kapsamında Malatya'da sendika üyeleri, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önünde toplandı. "Susma, haykır; adalet haktır", "Memur burada Şimşek nerede?", "Haykırmaya devam et: Hak hukuk adalet" sloganları atan katılımcılar, "4688 sayılı Kanun acilen değişsin", "Gelirde adalet ücrette denge sağlansın", "Kamuda çalışma barışı için ücret reformu şart", "Ya vergi sabitlensin ya matrah yükseltilsin" yazılı dövizler taşıdı.

"Ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik ve kamuda huzursuzluk bitsin"

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, bugünün 2026 yılının memurlar için ilk maaş günü olduğunu hatırlatarak, "Bugün kamu görevlileri olarak, Memur-Sen ailesi olarak; ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik ve kamuda huzursuzluk bitsin diye Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız" dedi.

"Kamuda iş barışı ve huzurumuz bozulmuştur"

7'nci ve 8'inci Dönem Toplu Sözleşmeleri'nde belirlenen zam oranlarıyla memurların enflasyon karşısında ezildiğini belirten Söylemez, şunları söyledi:

"Kamuda iş barışı ve huzurumuz bozulmuştur. Memurlar olarak şevkimiz kırılmıştır. Aynı odada birlikte çalıştığımız, farklı statüde olan mesai arkadaşlarımızla aramızdaki uçurumu kapatmak yerine; Maliye Bakanlığı, kamu işvereni ve Kamu İşveren Hakem Heyeti, gösterdikleri tutum ve verdikleri kararla adaletsizliği derinleştirmeyi tercih etmiştir. Ücretlerdeki dengesizlik ve gelirdeki adaletsizlik artık görmezden gelinemez bir noktaya gelmiştir. Bu aşamadan sonra kamuda yaşanan huzursuzluğu artık kimse "görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyemez."

"Çarpıklık derhal ve kalıcı olarak düzeltilmeli"

Kamuda, "Çarpıklık derhal ve kalıcı olarak düzeltilmeli, kamuda iş barışı ve huzuru yeniden tesis edilmelidir. Bu yapboz sisteminden artık vazgeçilmeli, iki yılda bir sistemi bozan anlayıştan dönülmelidir." diyen Söylemez, şöyle devam etti:

"Biz Memur-Sen ailesi olarak diyoruz ki; kamudaki bu çarpıklık, parçacı düzenlemelerle değil, ancak bütüncül bir düzenlemeyle giderilebilir. Belirli kesimleri kapsayan, kamu görevlilerinin bütününün sesini duymayan ve beklentisini karşılamayan tekil düzenlemeler, ancak çarpıklığı derinleştirir, hoşnutsuzluğu büyütür. Memuru ezerek enflasyonla mücadele yürütülemez diyoruz. Sebebi olmadığımız enflasyonun faturasının sabit gelirli olarak bizlere çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz. Maliye Bakanlığı bu adaletsiz anlayıştan, enflasyonla mücadelede sürdürülen bu çarpık yöntemden derhal vazgeçmelidir. Adil paylaşım anlayışıyla hareket edilmeli, emeğin hakkı tastamam verilmelidir."

Kaynak: ANKA

