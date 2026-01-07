Memur Zammı Yetersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Memur Zammı Yetersiz

07.01.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Sağlık-Sen Başkanı, memur maaşlarındaki zammın yoksullaştırıcı olduğunu belirtti.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, memurlara verilecek zamma ilişkin, "Tamamıyla memuru yoksullaştıran, memuru yoksulluğa iten bir zam" dedi.

Karataş, yaptığı açıklamada, memur maaşları ile emekli aylıklarına yapılacak zamlarının beklentilerin çok altında kaldığını ifade etti.

Hükümetle yetkili sendikalar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerini anımsatan Karataş, şunları kaydetti:

"Bir sendikanın toplu görüşme tiyatrosunu seyrettik. Maalesef orada da istenilen zam alınamamıştır. Zam alınamadığı gibi memur her geçen gün yoksulluğa itilen bir meta olarak masada sunulmuştur. Özellikle toplu görüşme masalarında istenilen rakamlar elde edilemeyince 'Biz bu buna imza atmadık, hakem kuruluna gönderdik, başka çaremiz yok' deyip de memuru çaresizliğe iten sendikalar yüzünden bugün maalesef yüzde 11 civarında bir zamma mahkum edilmiştir. Memura yüzde 7 civarında da bir enflasyon zammı verilerek sanki memura yüzde 18 zam yapılmış gibi bir gösterişle memur kandırılmak isteniyor."

Karataş, işçi emeklilerinin zaten yüzde 12 civarında zamla yoksulluğa itildiğini ifade ederek, "Biz refah payının verilmesini istemekteyiz. Enflasyon zammı, zam değildir. Enflasyon zammının aylık olarak maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Her sene aralık ayında biz bu tiyatroyu görmekten usandık. Verilen zam tamamıyla memuru yoksullaştıran, memuru yoksulluğa iten bir zamdır. Zam demekten de utanıyoruz maalesef. Komik bir rakamla memur yokluğa itilerek ilk 6 ayda verilen yüzde 11 zamla enflasyonun altında kalmıştır. Yine yoksulluk ve açlık sınırının altında kalmıştır, memur makus talihini yenememiştir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Memur zammı, Ekonomi, Memur, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memur Zammı Yetersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:57:26. #7.11#
SON DAKİKA: Memur Zammı Yetersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.