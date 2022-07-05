Son dakika haberleri... Menderes Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında, belediyenin bazı ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi ise bugün sabah saatlerinde ifadesine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı. Emniyete giden CHP'li Kayalar ve 3 kişi, operasyon kapsamında gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi.

Bu arada CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İl Başkanı Deniz Yücel, Yeşilyurt semtindeki Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü binasına giderek operasyonla ilgili bilgi aldıktan sonra binadan ayrıldı.