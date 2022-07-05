Son dakika haberleri... Menderes Belediye Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Menderes Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

05.07.2022 14:47
Son dakika haberleri... Menderes Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Son dakika habere göre İzmir'in Menderes ilçesinde savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında, belediyenin bazı ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi ise bugün sabah saatlerinde ifadesine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı. Emniyete giden CHP'li Kayalar ve 3 kişi, operasyon kapsamında gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi.

Bu arada CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İl Başkanı Deniz Yücel, Yeşilyurt semtindeki Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü binasına giderek operasyonla ilgili bilgi aldıktan sonra binadan ayrıldı.

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Son dakika haberi... Menderes Belediye Başkanı Gözaltına Alındı Son dakika haberi... Menderes Belediye Başkanı Gözaltına Alındı Menderes Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı. Menderes Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı.
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Menderes Belediye Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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