Menderes'te Sel Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Menderes'te Sel Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Menderes\'te Sel Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
09.02.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Menderes'te sel sularına kapılan araçta iki kardeş hayatını kaybetti, sürücü aranıyor.

İZMİR'in Menderes ilçesinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) hayatını kaybettiği olayda, sel sularına kapılan otomobilden kaçan sürücü T.D.'yi arama çalışmaları sürerken; araçtan kurtulan Devran Y.'nin (28) ifadesi ortaya çıktı. Devran Y. ifadesinde, "Hep birlikte Menderes'e gezmeye gitmiştik. Dönüşte köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobil dereyi uçtu" dedi.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde Balımnaz Türkkal, ablası Nergiz Türkkal ile Devran Y. ve T.D.'nin bulunduğu otomobil, 5 Şubat akşamı dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre sel sularına kapıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki Devran Y. ve T.D., kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Devran Y. gözaltına alınırken, T.D. kaçtı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Balımnaz Türkkal'ın, sanal medyada videolar çektiği belirtildi.

3 FARKLI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Kaçan sürücü T.D.'nin, çok sayıda suç kaydının olduğu ve 3 farklı suçtan aranması olduğu da belirtildi. Otomobilin bulunduğu bölgede çalışma yürüten jandarma ekipleri, T.D.'yi bulmaya çalışıyor.

SERBEST BIRAKILDI

Devran Y.'nin ifadesinde, "Hep birlikte Menderes'e gezmeye gitmiştik. Dönüşte köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobil dereyi uçtu" dediği bildirildi.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan Yağız, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Doğal Afet, Menderes, Güvenlik, Güncel, İzmir, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes'te Sel Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Cardi B rezil oldu Robotla yaptığı dans kötü bitti Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı

12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
10:37
Trump’ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 12:31:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Menderes'te Sel Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.