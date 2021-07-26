Menemen Belediyesi'nden aşılamaya destek - Son Dakika

Aşı seferberliğine belediye desteği

12 hemşire personelini görevlendirdiklerini ifade eden Başkan Vekili Aydın Pehlivan, tüm Menemenlileri aşı olmaya davet etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilçe genelindeki temizlik çalışmalara hız kesmeden devam eden Menemen Belediyesi, Menemen İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün aşı seferberliğine ortak oldu. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 12 hemşire, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın talimatıyla, ilçedeki 65 mahallede çalışmalara başladı. Hemşire ekibi, ilk etapta evlerinden çıkamayan ve engelli vatandaşlara aşılama yaptı.

'AŞINIZI OLUN' ÇAĞRISI

2. doz aşısını Menemen Devlet Hastanesi'nde olan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, aşı olmanın tüm toplum ve insanlık için sorumluluk olduğunu ifade etti.

Menemenlileri aşı olmaya davet eden Pehlivan, "Ülkemizde hem aşılama oranının artması, hem de vatandaşlarımızın olabildiğince maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesi sevindirici... Menemen'de de İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık personelleri, aşılanma sayısını artırmak için canla başla çalışıyor. Bizler de Menemen Belediyesi olarak güçlerine güç katmak için 12 hemşire personelimizi görevlendirdik. İlk etapta evlerinden çıkamayan ve engelli vatandaşlara aşılama yapmaya başladılar. Tek bir kişinin bile hasta olması yeniden salgını sürdürmeye yeter. Bunu asla unutmamalıyız. Pandeminin kahramanları tüm sağlıkçılara teşekkür ederken, normal hayata bir an önce dönmemiz için tüm vatandaşlarımızdan da aşı olma konusunda istekli olmalarını rica ediyorum" dedi.