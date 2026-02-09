Meriç Nehri Debisi Düşüyor - Son Dakika
Meriç Nehri Debisi Düşüyor

Meriç Nehri Debisi Düşüyor
09.02.2026 08:33
Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi düşerken, tarım arazilerine su yayılması tehlikesi sürüyor.

Edirne'de artan su miktarı nedeniyle yer yer yatağından çevreye yayılan Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş devam ediyor.

Bulgaristan'ın enerji üretimi yaptığı barajlardan kontrollü su salımı, kar erimeleri ve bölgedeki sağanaklarla Meriç'in debisi hafta sonu hızla arttı.

Nehir, yer yer yatağından çıkarak tarım arazilerine yayıldı.

Yaz mevsiminde saniyede 30 metreküp olan Meriç'in debisi, cumartesi günü saniyede 1258 metreküpe kadar çıktı.

Nehrin debisi, bu seviyede pik yaparak düşüşe geçti.

Debi, kademeli düşerek sabah saatlerinde saniyede 950 metreküp seviyesine geriledi.

Meriç Nehri'ni besleyen ana kaynaklardan Arda Nehri'nin debisindeki düşüş de sürüyor.

Hem kaynağını sağlayan Bulgaristan'da hem de Edirne'de kuvvetli sağanak olmaması halinde Meriç'in debisiyle ilgili "sarı kodlu" uyarının normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Meriç Nehri, Edirne, Güncel, Tarım, Çevre

Son Dakika Güncel Meriç Nehri Debisi Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Meriç Nehri Debisi Düşüyor - Son Dakika
