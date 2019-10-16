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Merih Demiral ve Mert Günok haftanın 11'inde

37 dakika önce

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta performanslarıyla büyük beğeni toplayan kaleci Mert Günok ile defans oyuncusu Merih Demiral, UEFA'da haftanın 11'ine seçildi.

Merih Demiral ve Mert Günok haftanın 11'inde, System.String[]

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta performanslarıyla büyük beğeni toplayan kaleci Mert Günok ile defans oyuncusu Merih Demiral, UEFA'da haftanın 11'ine seçildi.


Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok ve Juventus'un başarılı isimlerinden Merih Demiral, Fransa karşısında mili forma altında sergiledikleri oyunla haftanın 11'ine seçildi.


EURO 2020 elemelerinde oynanan maçların ardından haftanın takımı şu şekilde oluştu:


"Mert Günok, Semenov, Merih Demiral, Baldvinsson, McGinn, Cherysev, Malinovskyi, Zahavi, Lukaku, Kane, Lewandowski." - İSTANBUL

merih demiral, Mert Günok, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
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