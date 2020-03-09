Merkel ve Miçotakis, sığınmacı politikaları sebebiyle protesto edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkel ve Miçotakis, sığınmacı politikaları sebebiyle protesto edildi (2) - Son Dakika

Merkel ve Miçotakis, sığınmacı politikaları sebebiyle protesto edildi (2)

6 saat önce

Göstericilerden detaylar Göstericilerin slogan atması Merkel ve Miçotakis'in çıkışı sırasında yapılan protestodan detaylar Miçotakis'in makam aracıyla garajdan çıkışı Merkel ve Miçotakis Berlin'de protesto edildi BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı...

Göstericilerden detaylar

Göstericilerin slogan atması

Merkel ve Miçotakis'in çıkışı sırasında yapılan protestodan detaylar

Miçotakis'in makam aracıyla garajdan çıkışı Merkel ve Miçotakis Berlin'de protesto edildi

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Berlin'de Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın sığınmacı politikası sebebiyle protesto edildi.

Merkel ve Miçotakis'in katıldığı Almanya-Yunanistan Ekonomi Formu'nun düzenlediği Alman Ekonomi Evi önünde "Seebrücke" inisiyatifi tarafından protesto gösterisi düzenlendi.

İki lider binaya girişleri sırasında göstericiler tarafından "Sınırları açın" sloganlarıyla ve ıslıklarla karşılandı.

Merkel ve Miçotakis binanın önünde yetkililer tarafından karşılandıktan sonra toplantı salonuna geçti.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, İngilizce ve Yunanca "Avrupa öldürme-Sınırları aç" pankartları açıldı.

Yunanistan'daki sığınmacıların durumuna ilişkin fotoğraflar gösteren protestocular "Sınırları aç, Hayat kurtar, faşizmle mücadele et", "Duvarlar değil köprüler kur", "Avrupa harekete geç" ve "Yazıklar olsun" yazılı dövizler taşıdı.

Gösterisi sırasında yapılan konuşmalarda AB'nin insanlık dışı siyasetini sürdürdüğü sırada Merkel ve Miçotakis'in ekonomik iş birliği konusunda sakin bir şekilde görüşmeler yaptığı belirtildi.

Konuşmalarda Yunanistan'ın sığınmacılara ateş açması ve AB ile Almanya'nın Yunanistan'a maddi destek vermesi eleştirildi.

Merkel ve Miçotakis, sığınmacı politikaları sebebiyle protesto edildi (2)

Angela Merkel, Yunanistan, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkel ve Miçotakis'e sığınmacı protestosu: Avrupa öldürme, sınırları aç
Augsburg, teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verdi Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı

Son Dakika Haberleri
02:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki temaslarının ardından yurda döndü
02:05 Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı
02:02 Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı
02:00 Şili'de 14 milyon dolarlık soygun
01:58 RADEV'den DHA'ya ödül

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 02:13:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkel ve Miçotakis, sığınmacı politikaları sebebiyle protesto edildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]