Merkezefendi Belediyesi, bakkal ve marketlerde dezenfekte çalışmaları yaptı - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan bakkal, market ve büfelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, Denizli Bakkallar ve Bayiler Odası'na kayıtlı 802 bakkal, market ve büfelerde dezenfekte çalışmalarını 10 ekiple gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar en kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Dezenfekte çalışmalarında insan sağlığına zarar vermeyen, gıda güvenliğine uygun ürünler kullanılıyor.

"Halkın sağlığı bizler için çok önemli"

Esnafların her zaman yanında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkın sağlığı bizler için çok önemli. Hemşerilerimizin sağlıklı ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için, Denizli Bakkallar ve Bayiler Odası'na kayıtlı olup ilçemiz sınırları içinde yer alan 802 bakkal, market ve büfede dezenfeksiyon çalışmamızı aralıksız devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Bu dönemi birlikte, el ele aşacağız" dedi. - DENİZLİ