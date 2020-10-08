Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 88-81

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezon öncesi düzenlenen Federasyon Kupası'nda Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 88-81 yenerek yarı finalist oldu. Kocaeli Kartepe'de düzenlenen organizasyonda D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Denizli ekibi, çeyrek finalde C Grubu lideri Manisa BŞB'yi saf dışı bıraktı. Manisa BŞB'nin ilk periyodu 25-14, önde tamamladığı karşılaşmanın ilk yarısı 45-39, üçüncü periyodu da 66-58 Denizli Basket üstünlüğüyle bitti. Denizli temsilcisinde Ümit Sonkol 14, Mutlu ve Altan 13'er sayıyla skora katkı yaptı. Merkezefendi bu sonuçla geleneksel organizasyonun yarı finalinde Sigortam.net'le eşleşti. Finalist olacak tarafı belirleyecek maç yarın saat 15.00'te oynanacak.

- İzmir